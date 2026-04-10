Звезда с детства: умер актер из «Следствия ведут знатоки» Наумов

На 66-м году жизни скончался актёр Алексей Наумов, известный по ролям в фильмах «Следствие ведут Знатоки» и «Бег». Об этом сообщила актриса Наталья Белохвостикова, вдова его отца — кинорежиссёра Владимира Наумова.
Алексей Наумов родился в 1960 году в семье известных кинематографистов: режиссёра Владимира Наумова и актрисы Эльзы Леждей. Он запомнился зрителям по ролям Петьки Щеглова, мальчика с печатной машинкой, в фильме отца «Бег», а также Серёжи, племянника Кибрит, в одном из эпизодов сериала «Следствие ведут Знатоки».
Несмотря на то что Алексей вырос в кинематографической семье, он выбрал другой путь. После окончания школы он поступил в Ленинградскую академию художеств, где окончил факультет истории и теории искусства. В дальнейшем он посвятил себя искусствоведению и дизайну книг — эти сферы стали его основной профессией.
Родители Алексея Наумова расстались, когда ему было два года. Причиной стал роман Эльзы Леждей с актёром Вячеславом Шалевичем. Несмотря на развод родителей, Алексей сохранил связь с отцом. В 2021 году, после смерти Владимира Наумова, Алексей попросил поклонников не приходить на похороны, чтобы церемония прошла в кругу семьи.
У Алексея Наумова был внук — Владимир Наумов, драматург и сценарист. Он окончил СПБГИКиТ по специальности «кинодраматургия», проходил обучение в мастерской шоураннеров школы «Первого канала», работал в студиях Good Story Media, Start и других. Владимир Наумов занимается исследованиями в области современной театральной драматургии и является сооснователем творческого объединения «Фонд абсолютно независимого кино».
Профессиональная деятельность Наумова была сосредоточена в нескольких направлениях. Прежде всего, он занимался книжным дизайном: разрабатывал макеты книг, продумывал расположение текста и иллюстраций, подбирал шрифты и типографику, создавал обложки и суперобложки, работал с иллюстрациями — размещал их, кадрировал и выполнял цветокоррекцию.
Кроме того, Алексей Владимирович выступал в роли искусствоведческого эксперта и консультанта: анализировал художественные произведения для иллюстрированных изданий, помогал подбирать визуальный материал для книг по искусству и культуре, консультировал издательства по вопросам исторической достоверности иллюстраций. Ещё одним важным направлением стала вёрстка специализированных изданий — Наумов оформлял альбомы по искусству, готовил каталоги выставок и занимался дизайном монографий о художниках и культурных эпохах.