Вазэктомия дала сбой: врач Павлова назвала три версии беременности

Волгоградцам стоит задуматься о последствиях вазэктомии, поскольку случаи беременности после стерилизации мужчины все же бывают.
В Казани семья ждет пополнения, хотя муж прошел вазэктомию — операцию по стерилизации. Теперь супруги требуют с клиники 15 миллионов рублей: эти деньги они планируют потратить на содержание ребенка до 18 лет. Историю прокомментировала эндокринолог Зухра Павлова в своем телеграм-канале.
Врач озвучила 3 возможных объяснения. Первое — малыш зачат от другого мужчины. Супруги заявили, что готовы сделать тест ДНК. Вторая версия — один сперматозоид все же пробился через защиту, но сама Павлова считает такой сценарий маловероятным.
Третья причина, по мнению эндокринолога, самая правдоподобная. При вазэктомии перевязывают 2 семявыносящих протока. Возможно, во время операции что-то пошло не так, или со временем жгут слетел — и перемычка, блокирующая сперматозоиды, перестала работать.
Павлова подчеркивает: такое не должно случаться, но изредка происходит — и не всегда по вине хирурга.
Ранее врач Парецкая дала советы, как есть сладкое и не набирать вес.