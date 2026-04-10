Драка со стрельбой произошла в селе Дубовском Ростовской области

В Ростовской области драка со стрельбой произошла в селе Дубовском Волгодонского района. Известно об одном пострадавшем, он получил ранение стопы, передает «Панорама Ростов-на-Дону».
Издание ссылается на пресс-службу донского главка МВД России. В публикации сказано, что о конфликте около одного из магазинов в полицию сообщили местные жители, оказавшиеся очевидцами происшествия.
Правоохранители быстро прибыли по указанному адресу и выяснили, что трое парней поссорились с двумя приезжими из соседнего района. Один из участников разборки применил пневматический пистолет.
Одного человека задержали. В отношении пятерых участников драки составили протоколы за мелкое хулиганство, им придется оплатить штрафы.
