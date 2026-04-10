Драка со стрельбой произошла в селе Дубовском Ростовской области

Полицейские составили протоколы после драки со стрельбой в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области драка со стрельбой произошла в селе Дубовском Волгодонского района. Известно об одном пострадавшем, он получил ранение стопы, передает «Панорама Ростов-на-Дону».

Издание ссылается на пресс-службу донского главка МВД России. В публикации сказано, что о конфликте около одного из магазинов в полицию сообщили местные жители, оказавшиеся очевидцами происшествия.

Правоохранители быстро прибыли по указанному адресу и выяснили, что трое парней поссорились с двумя приезжими из соседнего района. Один из участников разборки применил пневматический пистолет.

Одного человека задержали. В отношении пятерых участников драки составили протоколы за мелкое хулиганство, им придется оплатить штрафы.

