В Тюмени построили новое трехэтажное общежитие для курсантов ТВВИКУ

Глава региона подчеркнул, что правительство всегда поддерживало, поддерживает и будет поддерживать это учебное заведение.
«Мы искренне гордимся тем, что в Тюмени есть такой замечательный вуз, который готовит высококвалифицированных специалистов для инженерных войск страны», — подчеркнул Александр Моор.
Современное трехэтажное здание рассчитано на 300 мест, его общая площадь превышает 6,3 тысячи квадратных метров. Объект возведен в рамках комплексной программы модернизации учебно-материальной базы училища. Программа реализуется правительством Тюменской области совместно с Министерством обороны России на условиях софинансирования из двух бюджетов в пропорции пятьдесят на пятьдесят.
Специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны сдали общежитие под ключ. Внутри, помимо жилых комнат, оборудованы пространства для отдыха и занятий спортом, канцелярии подразделений, а также гардеробные для чистки обмундирования и обуви. Благоустроена и прилегающая территория. Ранее в рамках той же программы на территории училища уже построили столовую, заменили инженерные сети и подстанцию.
Александр Моор выразил удовлетворение тем, что модернизация инфраструктуры училища продолжается.
«Я убежден, что готовить специалистов для Вооруженных сил России необходимо в современных и достойных условиях», — сказал глава региона.
Губернатор напомнил, что многие выпускники ТВВИКУ сегодня отстаивают национальные интересы, суверенитет и безопасность страны в зоне специальной военной операции. При этом курсанты, офицеры и ветераны училища активно участвуют в общественной жизни региона и занимаются патриотическим воспитанием молодежи.
Начальник ТВВИКУ полковник Алексей Бирюков в своем выступлении назвал новое общежитие одним из самых значимых объектов для училища и поблагодарил губернатора и правительство Тюменской области за поддержку.