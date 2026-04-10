Индекс промышленного производства продолжает расти в Нижегородской области

По данным Нижегородстата, индекс промышленного производства в феврале 2026 года по сравнению с аналогичным периодом 2025 года составил 102,1%, а в январе — феврале 2026 года — 96,2%. По отношению к январю 2026 года индекс вырос до 114,9%.
За первые два месяца 2026 года промышленные предприятия региона отгрузили товаров собственного производства, выполнили работ и услуг на следующие суммы:
добыча полезных ископаемых — 1,0 млрд рублей;
обрабатывающие производства — 287,7 млрд рублей;
обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха — 35,3 млрд рублей;
водоснабжение, водоотведение, сбор и утилизация отходов — 8,2 млрд рублей.
Обрабатывающий сектор в целом снизил объёмы выпуска продукции на 4,9% по сравнению с январем — февралем 2025 года. Тем не менее отмечен рост в отдельных отраслях: например, производство готовых металлических изделий (кроме машин и оборудования) выросло на 22,4%, напитков — на 17,9%, пищевых продуктов — на 5,9%. Существенный рост продемонстрировали производство сливочного масла (+61,5%) и безалкогольных напитков (+51,7%), а выпуск конструкций из чёрных металлов увеличился в 2,3 раза, а оборудования специального назначения — в 3,4 раза.
