Невролог раскрыла риски развития болезни Паркинсона

Образ жизни, а также некоторые заболевания могут способствовать развитию болезни Паркинсона. Об этом предупредила в беседе с изданием «РИАМО» врач-невролог Галина Чудинская.
— С точки зрения факторов риска решающую роль играет возраст — риск заметно возрастает после 50 лет. Среди других факторов выделяют некоторые особенности образа жизни и фоновые состояния, например депрессию, — пояснила медик.
Доктор отметила, что также к факторам риска относят наличие близких родственников с болезнью Паркинсона, воздействие пестицидов и тяжелых металлов. При этом, медикаментозная терапия позволяет многим пациентам сохранять относительно хорошее качество жизни десятилетиями.
Кстати, гены, связанные с повышенным риском болезни Альцгеймера, могут вызывать сбои в других органах и системах организма. Дело в том, что в основе заболевания лежит нейровоспаление — хронический воспалительный процесс в центральной нервной системе, объяснил RT.