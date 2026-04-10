Невролог раскрыла риски развития болезни Паркинсона

Невролог Чудинская: депрессия — фактор риска развития болезни Паркинсона.

Источник: Комсомольская правда

Образ жизни, а также некоторые заболевания могут способствовать развитию болезни Паркинсона. Об этом предупредила в беседе с изданием «РИАМО» врач-невролог Галина Чудинская.

— С точки зрения факторов риска решающую роль играет возраст — риск заметно возрастает после 50 лет. Среди других факторов выделяют некоторые особенности образа жизни и фоновые состояния, например депрессию, — пояснила медик.

Доктор отметила, что также к факторам риска относят наличие близких родственников с болезнью Паркинсона, воздействие пестицидов и тяжелых металлов. При этом, медикаментозная терапия позволяет многим пациентам сохранять относительно хорошее качество жизни десятилетиями.

Кстати, гены, связанные с повышенным риском болезни Альцгеймера, могут вызывать сбои в других органах и системах организма. Дело в том, что в основе заболевания лежит нейровоспаление — хронический воспалительный процесс в центральной нервной системе, объяснил RT.