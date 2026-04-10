Космическое шоу «Первые в космосе. Cosmo Night» посетили более 5 тыс. зрителей

«Мы заинтересованы в том, чтобы к нам приходила по-хорошему амбициозная молодежь, получала возможность проявить и реализовать себя. Сегодняшнее событие — это не просто концерт, вместе с партнерами мы постарались показать зрителям, что космос не что-то абстрактное и далекое, а вполне реальное пространство. Всего в 400 километрах над Землей живут и работают люди, помогая продвигать человечество вперед по дороге к другим планетам. И возможно, среди тех, кто сегодня побывал на шоу, есть те, кто через несколько лет сядут в корабль и станут ближе к звездам», — подчеркнул генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов.