Космическое шоу «Первые в космосе. Cosmo Night» посетили более 5 тыс. зрителей

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Аудиовизуальное шоу «Первые в космосе. Cosmo Night» от Роскосмоса и Радио DFM (входит в «Русскую медиагруппу») в рамках Недели космоса собрало более пяти тысяч зрителей. Об этом сообщили в пресс-службе Роскосмоса.
«10 апреля в VK Stadium состоялось масштабное аудиовизуальное шоу “Первые в космосе. Cosmo Night”, организованное Роскосмосом и Радио DFM в рамках Недели космоса. Мероприятие собрало более пяти тысяч участников и впервые объединило историю отечественной космонавтики и передовые сценические технологии в формате живого концерта. Зрители погрузились в большое путешествие по ключевым этапам освоения космоса и великим открытиям разного времени», — рассказали в госкорпорации.
Среди выступающих были Artik & Asti, Ханна, DJ Smash, Mary Gu, Filatov & Karas, Bearwolf, Бьянка, HollyFlame и RASA, которые через музыку и сценические образы раскрыли тему космоса. Отмечается, что особое внимание уделялось теме преемственности поколений и вовлечения молодежи в космическую отрасль.
«Мы заинтересованы в том, чтобы к нам приходила по-хорошему амбициозная молодежь, получала возможность проявить и реализовать себя. Сегодняшнее событие — это не просто концерт, вместе с партнерами мы постарались показать зрителям, что космос не что-то абстрактное и далекое, а вполне реальное пространство. Всего в 400 километрах над Землей живут и работают люди, помогая продвигать человечество вперед по дороге к другим планетам. И возможно, среди тех, кто сегодня побывал на шоу, есть те, кто через несколько лет сядут в корабль и станут ближе к звездам», — подчеркнул генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов.
Неделя космоса — 2026 приурочена к 65-летию полета Гагарина. Первая в истории России Неделя космоса проходит с 6 по 12 апреля. Указ о ежегодном проведении этого события был подписан президентом России 29 декабря 2025 года. Организатором выступает Роскосмос.
