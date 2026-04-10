«Это ад»: мать погибшей после родов женщины обратилась к врачам

В Новочеркасске прошла церемония прощания с 27-летней Анной Маловой, которая скончалась после родов в одной из городских больниц. Попрощаться с женщиной пришли десятки человек. Об этом стало известно в пятницу, 10 апреля.
По словам близких, роды проходили с использованием эпидуральной анестезии. Подруга погибшей Виктория в своем блоге рассказала, что анестезиолог по имени Михаил вводил анестезию несколько раз. В 13:40 женщине сделали первую инъекцию, после чего она пожаловалась на дрожь в ногах и усиление боли. В 14:23 и 14:25 последовали еще два введения, причем в третий раз врач сообщил, что ввел максимальную дозу. В 15:07 анестезию ввели в четвертый раз, после чего у роженицы начались сильные судороги, она впала в кому.
В 16:00 Анне сделали кесарево сечение, в 16:50 родилась девочка, которую врачам удалось спасти. Однако сама женщина из комы не вышла. Родственникам о случившемся сообщили не сразу — муж Анны сам приехал в больницу, когда жена перестала выходить на связь, и только тогда ему рассказали о ее состоянии. С 16:00 Анна не приходила в сознание и была подключена к аппарату ИВЛ.
— Люди говорят, что есть ад. Я знаю, что это такое. Сегодняшний день — это ад. Почему? Потому что моего ребенка просто забрали и уничтожили, — сказала мать погибшей на похоронах.
Подруга Маловой Вика также заявила, что сложно представить, каково сейчас мужу и родителям погибшей, и выразила надежду, что справедливость восторжествует. Девушка подчеркнула, что погибшая «доверяла врачам и была уверена, что все будет хорошо». Близкие винят в трагедии анестезиолога. Следствие устанавливает обстоятельства произошедшего, передает StarHit.
О смерти девушки стало известно в четверг, 9 апреля. Тогда сообщалось, что Малову в тяжелом состоянии госпитализировали в перинатальный центр Ростова, где она позже скончалась.