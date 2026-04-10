Глав двух нижегородских МБУ подозревают в получении взяток на 6 млн рублей

Директора двух муниципальных бюджетных учреждений Нижнего Новгорода стали фигурантами уголовных дел. Их подозревают в получении взяток на сумму более 6 млн рублей. Об этом сообщили в СУ СКР по Нижегородской области.
Фигурантами дел стали директор учреждения по ремонту и эксплуатации дорог и директор учреждения по эксплуатации автомобильных дорог и автомагистралей. По версии СК, с 2023 года по 2024 первый подозреваемый получил взятку в 2,8 млн рублей за общее покровительство при выполнении муниципальных контрактов. Второй подозреваемый получил 3,5 млн рублей от директора организации по производству химической продукции.
Также в 2025 году директор учреждения по ремонту и эксплуатации дорог незаконно использовал бюджетные деньги в рамках заключенного контракта и не расторг его из-за несоответствия поставляемого товара.
Суд избрал фигурантам меру пресечения в виде домашнего ареста. В отношении взяткодателя и посредника также расследуются уголовные дела.