Глав двух нижегородских МБУ подозревают в получении взяток на 6 млн рублей

Фигурантами дел стали директор учреждения по ремонту и эксплуатации дорог и директор учреждения по эксплуатации автомобильных дорог и автомагистралей. По версии СК, с 2023 года по 2024 первый подозреваемый получил взятку в 2,8 млн рублей за общее покровительство при выполнении муниципальных контрактов. Второй подозреваемый получил 3,5 млн рублей от директора организации по производству химической продукции.