Советская авиабомба ФАБ найдена на разрушенном командном пункте США в Кувейте

На фото разрушенного командного пункта США в порту Шуайба была замечена советская свободнопадающая авиабомба ФАБ. Снимок появился в Сети после удара иранских сил, в результате которого был поврежден тактический оперативный центр.
«Интересно, что на опубликованном фото можно отчетливо заметить лежащую советскую свободнопадающую авиабомбу типа ФАБ», — отметил телеграм-канал «Военный осведомитель».
Изображение показывает, что объект не имел должной защиты от авиаударов. Вокруг можно увидеть лишь бетонные блоки, а специализированных средств ПВО на снимке нет. Наличие советской бомбы в этом месте вызывает вопросы, пишет ТГ-канал.
Предполагается, однако, что разгадка может быть проста: бомба не была сброшена с самолета. А американцы используют демилитаризированные авиабомбы в качестве декора на своих базах на Ближнем Востоке.
Ранее министр обороны Пит Хегсет заявил, что гибель шести американских военнослужащих на базе в порту Шуайба в Кувейте была «случайным результатом» атаки иранского дрона. Однако американские офицеры опровергли эту версию.