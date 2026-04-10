Захарова: РФ обеспокоена заморозкой мирных усилий по палестинским территориям

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала обстановку на Ближнем Востоке. Она подчеркнула обеспокоенность Москвы заморозкой миротворческих усилий по палестинским территориям. Дипломат при этом пояснила, что страны Ближнего Востока способны самостоятельно решить ситуацию в регионе при конструктивном международном содействии.
Мария Захарова также отметила, что процесс создания независимой Палестины не может стать заложником военно-политической конъюнктуры. Она напомнила о нарушениях режима прекращения огня в регионе. Из-за этого гибнут невинные люди, указала дипломат.
«На фоне динамичного развития событий вокруг Ирана, продолжающейся эскалации в Ливане, в других “горячих точках” Ближнего Востока мы считаем принципиальным требованием не допускать дальнейшего размывания международного внимания к проблемам достижения ближневосточного урегулирования», — сообщила Мария Захарова.
МИД РФ осудил атаки Израиля по Ливану. Последние массированные удары повлекли за собой многочисленные жертвы, заключила Мария Захарова.