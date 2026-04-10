ВМС США выводят из состава подлодку, на ремонт которой потратили $800 млн

Военно-морские силы США приняли решение вывести из эксплуатации атомную ударную подводную лодку USS Boise, которая длительное время находилась в нерабочем состоянии. Как пояснил министр ВМС США Джон Фелан, основным фактором стали чрезмерные расходы на ремонт, достигшие сотен миллионов долларов.
Подлодка утратила возможность погружений еще в 2017 году из-за затянувшихся ремонтных работ. Несмотря на значительные вложения, был выполнен лишь небольшой объем запланированных восстановительных мероприятий, что поставило под сомнение целесообразность дальнейших затрат.
По оценкам ведомства, для завершения ремонта потребовались бы дополнительные миллиарды долларов, а сроки возвращения судна в строй оставались неопределенными и могли затянуться на годы. В связи с этим было принято решение отказаться от дальнейшего восстановления и сосредоточиться на более эффективном использовании ресурсов.
«Мы облажались. Так и есть. Это выглядит плохо. Что есть, то есть. Пора двигаться дальше и пытаться идти вперед», — сказал министр.
Ранее сообщалось, что Военно-морские силы США вынуждены использовать детали со списанной техники для ремонта из-за проблем с системой закупок.