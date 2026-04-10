Бондарчук представил премьерный показ второго сезона «Молодежки. Новая смена»

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Премьерный показ второго сезона сериала «Молодежка. Новая смена» с участием продюсера проекта Федора Бондарчука и актеров состоялся в Москве, передает корреспондент ТАСС.
«Хочу поблагодарить всю группу и поздравить с премьерой. Это удивительный, невероятный и неповторимый путь, который мы прошли вместе с 2013 года. За это время “Молодежка” стала главным хоккейным шоу в нашей стране, у нее огромное количество поклонников — не только среди зрителей, но и среди профессиональных спортсменов», — сказал Бондарчук.
Он подчеркнул, что проект с момента запуска приобрел широкую аудиторию и стал значимым явлением в российской телеиндустрии, а также отметил вклад режиссера Сергея Арланова, стоявшего у истоков сериала.
В показе приняли участие актеры Александр Соколовский, Игорь Верник, Олеся Судзиловская, Анна Михайловская, Иван Мулин, а также другие участники проекта.
Соколовский, вернувшийся к роли Егора Щукина, отметил особую атмосферу на съемках продолжения. «Это как встреча с любимыми друзьями, которых давно не видел. Возникает удивительное ностальгическое ощущение, будто возвращаешься в родной город. Тот же актерский состав, та же команда, и кажется, что не было этого перерыва. Эта вселенная не должна заканчиваться», — сказал он.
Второй сезон выходит со слоганом «Второй период» и продолжает историю хоккейной команды «Акулы Политеха», которой предстоит борьба за участие в международном турнире. Одной из сюжетных линий станет появление в команде девушки-вратаря.
Премьера сериала состоится 13 апреля на телеканале СТС и онлайн-платформе Wink.