Ковальчук: опыт жизни на Луне откроет людям путь в дальний космос

Президент НИЦ «Курчатовский институт» отметил, что освоение спутника Земли откроет перед человечеством вселенную.

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Создание условий для жизни на Луне позволит человечеству приступить к масштабным исследованиям дальнего космоса. Об этом в беседе с «Вестями» заявил президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

«Если вы освоите Луну и научитесь там жить, то тогда вы тем самым открываете путь полета в дальний космос. Дальше вселенная перед вами по целому ряду причин. Во-первых, вы научитесь жить там, а во-вторых, что очень важно, оттуда тяготение меньше, вам уже проще двигаться, чем взлетать с Земли. Это уже “площадка подскока”, — подчеркнул Ковальчук.

Биография Михаила Ковальчука
Выдающийся физик, ведущий ученый в сфере кристаллографии и глава Курчатовского института — профессор Михаил Ковальчук блестяще популяризировал науку. Он начинал карьеру стажером, а позже заложил основу новой методики исследования структуры вещества.
