Россиян предупредили об активности мошенников перед Пасхой

Мошенники традиционно становятся активнее перед праздниками и Пасха — не исключение. В это время злоумышленники могут предлагать религиозные товары со скидкой или притворяться волонтерами, об этом сообщил «Газете.Ru» специалист в сфере информационной безопасности Алексей Ахмеев.
— В преддверии Пасхи наблюдается всплеск мошеннических сборов, мимикрирующих под волонтеров и благотворительные группы. Они создают поддельные религиозные порталы и группы в соцсетях, рассылают сообщения с просьбами о сборе средств на различные нужды, направляя жертв на фишинговые сайты, — предупредил эксперт.
По его словам, злоумышленники также могут рассылать предложения поучаствовать в праздничном конкурсе или приобрести какие-либо пасхальные товары по выгодной цене. На самом деле за такими ссылками скрываются вредоносное ПО и фишинговые страницы.
Кроме того, мошенники используют фальшивые пасхальные трансляции из храмов для распространения вредоносных ссылок, маскируя вирусы под приглашения посмотреть прямое включение из храма Христа Спасителя или эфир с церемонией схождения Благодатного огня, сообщил ранее RT.