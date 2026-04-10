Педагог назвала подходящий возраст для выдачи детям первых карманных денег

Финансовая грамотность — необходимый навык в современном мире, обучить которому ребенка можно с помощью карманных денег. В каком возрасте у детей должны появляться собственные средства, рассказала «РИАМО» кандидат педагогических наук Татьяна Цветкова.
— Примерно с 7 до 10 лет ребенок получает навыки обращения с денежными средствами, и в этот момент начинают вводиться первые карманные деньги. Как правило, это совпадает с началом школьной жизни, — отметила специалист.
Педагог посоветовала сначала давать небольшие суммы ежедневно, затем можно переходить на недельный формат — это научит ребенка распределять средства.
Смыслом карманных денег является не бездумная трата, а тренировка ответственности — умение планировать расходы, контролировать желания и копить на конкретную цель. Также важно обучать ребенка правилам безопасности: где хранить деньги и что делать, если кто-то попросит одолжить или отдать их, передают «Известия».