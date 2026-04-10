Иран поставил США условие по переговорам: чего хочет Тегеран

Иран готов к переговорам с США при соблюдении всех условий Тегерана.

Источник: Комсомольская правда

Иран готов начать переговоры с США при условии, что Вашингтон примет все предварительные требования Тегерана. Об этом сообщила иранская государственная телерадиокомпания.

В переговорную делегацию вошли ключевые официальные лица, включая спикера парламента Мохаммада Багера Галибафа, главу Центробанка Ирана Абдольнасера Хеммати, секретаря Совета по обороне Али Акбара Ахмадиана и министра иностранных дел Аббаса Арагчи.

По данным канала, в составе делегации также будут специалисты по вопросам безопасности, политики, военного, экономического и юридического характера.

Напомним, мирные переговоры между делегациями США и Ирана начнутся 11 апреля в Исламабаде. Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф подчеркнул, что пакистанские власти сделают все возможное для успешного диалога.

Ранее спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф указал США на невыполнение условий перемирия. Он уточнил, что стороны договорились о прекращении огня в Ливане и разблокировке замороженных активов Ирана. По его мнению, эти вопросы должны быть решены до старта диалога.

