Иран поставил США условие по переговорам: чего хочет Тегеран

В переговорную делегацию вошли ключевые официальные лица, включая спикера парламента Мохаммада Багера Галибафа, главу Центробанка Ирана Абдольнасера Хеммати, секретаря Совета по обороне Али Акбара Ахмадиана и министра иностранных дел Аббаса Арагчи.
По данным канала, в составе делегации также будут специалисты по вопросам безопасности, политики, военного, экономического и юридического характера.
Напомним, мирные переговоры между делегациями США и Ирана начнутся 11 апреля в Исламабаде. Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф подчеркнул, что пакистанские власти сделают все возможное для успешного диалога.
Ранее спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф указал США на невыполнение условий перемирия. Он уточнил, что стороны договорились о прекращении огня в Ливане и разблокировке замороженных активов Ирана. По его мнению, эти вопросы должны быть решены до старта диалога.