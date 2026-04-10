Врач ответил, можно ли натренировать иммунитет к аллергену

Терапевт Лавров: попытки побороть аллергию тренировкой иммунитета опасны.

Источник: Комсомольская правда

Попытка победить аллергию с помощью контакта с аллергенами может обернуться тяжелыми последствиями, об этом рассказал в беседе с «РИАМО» врач-терапевт Максим Лавров.

— Частые прогулки в пик цветения не работают как закаливание. Постоянная атака слизистых лишь усугубляет воспаление, превращая банальный ринит в тяжелую бронхиальную астму, — предупредил медик.

Медик напомнил, что концентрация антигена в народных средствах непредсказуема: вместо плавного привыкания можно спровоцировать отек Квинке или анафилаксию.

Ранее «Москва 24» рассказала, что в отдельных районах столицы из-за аномально теплой погоды с марта и начала апреля уже наблюдается цветение двух видов березы. Однако дожди поспособствуют оседанию пыльцевых зерен на почве, и пациенты, страдающие поллинозом, почувствуют временное облегчение.