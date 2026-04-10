Как снизить платеж за ЖКХ: 5 рабочих способов от экспертов

Третий лайфхак — счетчики. Они не только помогают платить по факту, но и выявляют скрытые протечки. Если все краны закрыты, а цифры крутятся — где-то течет труба или бачок унитаза. Это спасет от оплаты лишних кубов и потопа. Кстати, при отъезде более чем на 5 дней можно сделать перерасчет даже без счетчиков. В 2026 году УК обязаны принимать электронные посадочные талоны и скриншоты брони отелей. Не ленитесь подать заявление — вернуть можно несколько тысяч рублей.