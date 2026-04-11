Что можно и нельзя делать в Марков день 11 апреля, который называют Берещенье

По традиции, 11 апреля собирали березовый сок, так как он обладает целебной силой и помогает укрепить здоровье. Вместе с тем незамужние девушки в названную дату проводили специальный обряд. Они подходили к березе, снимали с волос ленту и завязывали ее на дереве.