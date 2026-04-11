Что можно и нельзя делать в Марков день 11 апреля, который называют Берещенье

Православная церковь 11 апреля вспоминает святого Марка Псково-Печерского. В народе отмечают Марков день. Существует еще одно название — Берещенье, или праздник березы. Возникло оно из-за того, что в указанный период береза начинала зеленеть.
Что нельзя делать 11 апреля.
Запрещено сушить белье на улице. Подобное считалось плохой приметой. Не следует 11 апреля пилить березы. Предки считали, что можно испортить свою судьбу. А еще не рекомендуется стричь волосы — они будут плохо расти.
Что можно делать 11 апреля.
По традиции, 11 апреля собирали березовый сок, так как он обладает целебной силой и помогает укрепить здоровье. Вместе с тем незамужние девушки в названную дату проводили специальный обряд. Они подходили к березе, снимали с волос ленту и завязывали ее на дереве.
Согласно приметам, на дождливое лето указывает распушившаяся ольха. Кроме того, об этом же предвещает и много березового сока.
Ранее мы узнали, что можно и нельзя делать в Великую субботу 11 апреля, которую называют Пасхальный сочельник.
Тем временем белорусский священник сказал, можно ли красить яйца на Пасху не в красный цвет.
Кстати, белорусы смогут освятить куличи и яйца на Пасху 19 и 20 апреля в храмах страны.
А еще мы собрали, что можно и нельзя делать на Пасху 12 апреля.