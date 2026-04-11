Роль Исламабада. Что известно о посредничестве Пакистана в переговорах Ирана с США

ТАСС-ДОСЬЕ. На 11 апреля 2026 года в Исламабаде запланированы переговоры между Ираном и США. Последний раунд переговоров прошел в Женеве 26 февраля 2026 года, через день США начали против Ирана военную операцию «Эпическая ярость». Временного перемирия в этом противостоянии удалось добиться усилиями ряда стран, ключевым посредником выступил Пакистан, имеющий тесные связи как с Вашингтоном, так и с Тегераном.
Связи Пакистана с США.
В течение десятилетий Исламабад был стратегическим партнером США. В 2001—2021 годах Пакистан играл роль логистического хаба для снабжения американских войск в Афганистане, сотрудничал с США в борьбе с терроризмом (помощь им оказывала не только разведка Пакистана, но и гражданские ведомства). Вместе с тем США выражают обеспокоенность ракетным оружием Пакистана и вводят санкции против компаний, участвующих в программе создания баллистических ракет с ядерными боеголовками, а также сотрудничеством Пакистана с КНР (одним из главных их проектов является Китайско-пакистанский экономический коридор). В последние годы у руководства Пакистана сложилось тесное взаимодействие с администрацией Дональда Трампа. В 2025 году Вашингтон выступил посредником в урегулировании военного конфликта с Индией, в связи с чем Пакистан выдвинул американского лидера на соискание Нобелевской премии мира, в 2026 году Исламабад присоединился к созданному Трампом Совету мира (для управления сектором Газа).
Связи Пакистана с Ираном.
Вместе с тем у Пакистана сложились хорошие отношения и с Ираном. Оба государства с преимущественно мусульманским населением — в Пакистане проживает вторая по величине община мусульман-шиитов после Ирана (30−40 млн при населении более 250 млн) — являются соседями и делят границу протяженностью около 900 км. В 1947 году Иран стал первой страной, признавшей независимость Пакистана, затем последовательно поддерживал его, в частности во время индо-пакистанской войны 1965 года Пакистан признал исламскую республику после революции 1979 года и оказывал ей военную помощь во время ирано-иракской войны 1980−1988 годов. После разрыва дипотношений между Ираном и США в 1980 году посольство Пакистана представляет интересы Тегерана в Вашингтоне.
Несмотря на периодические кризисы, связанные в том числе с расхождением в афганской политике двух государств, взаимными обвинениями в укрывательстве радикальных группировок, этноконфессиональным конфликтом (правительствам двух стран противостоят националисты-белуджи), государства продолжают придерживаться прагматичного подхода во взаимодействии.
Интерес Пакистана.
Ранее Исламабад уже задействовал свои дипломатические ресурсы — в 1971 году президент Пакистана Ага Мухаммед Яхья Хан организовал тайный визит госсекретаря США Генри Киссинджера в Пекин, в ходе которого была достигнута договоренность о нормализации американо-китайских отношений.
В этот раз Пакистан и сам заинтересован в урегулировании ситуации вокруг Ирана, так как через Ормузский пролив проходят значительные объемы импортируемых им энергоресурсов. Исламабад уже ввел ряд жестких мер экономии топлива, в том числе повысил цены на бензин на 50% и перевел госучреждения на четырехдневную рабочую неделю.
Кроме того, Пакистан стремится избежать втягивания в конфликт в связи с ответными ударами Тегерана по американским базам в Персидском заливе, особенно в Саудовской Аравии, с которой у него действует пакт о взаимной обороне. Согласно условиям этого соглашения, заключенного в 2025 году, любое нападение на одну из двух стран рассматривается как агрессия против другой.
Эти и другие аспекты, в том числе сохранение нейтральной позиции относительно конфликтующих сторон, обусловили активное и успешное посредничество Пакистана. Для обеспечения канала связи между противоборствующими сторонами им были использованы связи не только с Ираном и США, но и с Китаем, Саудовской Аравией и другими странами.
Ключевыми посредниками с пакистанской стороны выступили премьер-министр Шахбаз Шариф, глава МИД Исхак Дар и возглавляющий пакистанские вооруженные силы фельдмаршал Асим Мунир, с которым у президента США сложились хорошие личные отношения (в 2025 году Мунир и Трамп провели три личные встречи). Шариф и Дар, как писала еще в конце марта газета The New York Times, провели телефонные разговоры по меньшей мере с 20 мировыми лидерами за неделю.
Как считают аналитики, нынешняя договоренность о прекращении огня, ставшая возможной во многом благодаря Пакистану, и проведение переговоров в Исламабаде укрепят его дипломатический вес в регионе.