Роль Исламабада. Что известно о посредничестве Пакистана в переговорах Ирана с США

В течение десятилетий Исламабад был стратегическим партнером США. В 2001—2021 годах Пакистан играл роль логистического хаба для снабжения американских войск в Афганистане, сотрудничал с США в борьбе с терроризмом (помощь им оказывала не только разведка Пакистана, но и гражданские ведомства). Вместе с тем США выражают обеспокоенность ракетным оружием Пакистана и вводят санкции против компаний, участвующих в программе создания баллистических ракет с ядерными боеголовками, а также сотрудничеством Пакистана с КНР (одним из главных их проектов является Китайско-пакистанский экономический коридор). В последние годы у руководства Пакистана сложилось тесное взаимодействие с администрацией Дональда Трампа. В 2025 году Вашингтон выступил посредником в урегулировании военного конфликта с Индией, в связи с чем Пакистан выдвинул американского лидера на соискание Нобелевской премии мира, в 2026 году Исламабад присоединился к созданному Трампом Совету мира (для управления сектором Газа).