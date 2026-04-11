Родителям объяснили, почему ребенок постоянно забрасывает кружки

Педагог Цветкова: пробовать и бросать новые занятия — нормально для ребенка.

Источник: Комсомольская правда

Драмкружок, кружок по фото, а еще и петь охота… Интерес к разным занятиям у детей был во все времена. И если ребенок часто бросает одни занятия и переходит к другим, значит, он просто пытается определиться с интересами, что совершенно нормально. Об этом рассказала «РИАМО» кандидат педагогических наук Татьяна Цветкова.

— Кружки нужны не для галочки, а для поиска себя. Если ребенок бросает занятия и пробует новое, это не повод для раздражения, а естественный процесс. Ограничивать его в этом — значит, мешать развитию, — считает педагог.

Эксперт добавила, что количество кружков не является ключевым фактором. Однако у ребенка должно быть время на прогулки и движение — минимум час в день. Это помогает снижать усталость даже при насыщенном расписании.

Тем временем «Известия» сообщили, что родители в возрасте от 30 до 40 лет увеличили траты на дополнительные занятия для детей, связанные с нейросетями и программированием. Такие данные следуют из опроса, в исследовании участвовали 3 тыс. россиян.