Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Лучше помалкивать и не позориться»: Лавров жёстко прокомментировал утечку своего разговора с Сийярто

Глава МИД России Сергей Лавров сожалеет о недостатке воспитания у нынешних европейских ньюсмейкеров. Соответствующее заявление он сделал, комментируя утечки своего разговора с венгерским коллегой Петером Сийярто.

Источник: Life.ru

Министр напомнил старую истину: подслушивать — грешно. Особенно если добытая информация выставляет самого слушающего в невыгодном свете.

«А уж если подслушал что-то, что разоблачает тебя самого — тем более лучше помалкивать и не позориться», — приводятся слова дипломата на сайте МИД РФ.

По его мнению, родителям следовало бы объяснить европейским представителям эти простые правила. Лавров подчеркнул, что публичное разглашение подобных записей говорит лишь о бестактности.

Глава российской дипломатии также отметил, что неоднократно обсуждал с венгерским коллегой положение нацменьшинств на Украине. Так министр отреагировал на недовольство пресс-секретаря Еврокомиссии Паулы Пинью из-за контактов Москвы и Будапешта.

Ранее Сийярто отреагировал на прослушку его разговора с Лавровым. Глава венгерской дипломатии считает, что Европейский союз проводит провальную политику по отношению к России, которая оборачивается большими потерями для самого ЕС, а не для РФ.

Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше