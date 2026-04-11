Народный календарь. Как 14 апреля изгнать из дома нечистую силу

Православные 14 апреля чтут память преподобной Марии Египетской. В 17 лет она ушла от родителей и стала блудницей, но позже приняла причастие и поселилась в пустыне, где в уединении прожила 47 лет.
В народе этот день прозвали Пустые щи, так как обычно в этот период истекали запасы, заготовленные на зиму, а новый урожай еще не успевал созреть.
14 апреля было принято проводить ритуал, который позволит привлечь в дом счастье, мир и удачу. Для этого нужно с двух сторон помыть входную дверь водой, разбавленной медом и красным вином. Также этот обряд помогает изгнать из жилища нечистую силу и не дать ей вернуться обратно.
Считается, что этот день лучше провести в кругу родственников. А маленьким детям и пожилым членам семьи принято дарить небольшие подарки и сладости, чтобы их порадовать.
Приметы погоды:
Если в реках и озерах много воды, значит, вырастет много травы, которую можно будет скосить.
Ночью не видно звезд — вскоре погода станет теплой.
По небу плывут синие облака — к теплу и дождю.
Именины отмечают: Мария, Ефим, Иван, Макар, Сергей.