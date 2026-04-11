Народный календарь. Как 14 апреля изгнать из дома нечистую силу

14 апреля было принято проводить ритуал, который позволит привлечь в дом счастье, мир и удачу. Для этого нужно с двух сторон помыть входную дверь водой, разбавленной медом и красным вином. Также этот обряд помогает изгнать из жилища нечистую силу и не дать ей вернуться обратно.