Волшебная полочка: в России впервые издадут фанфик по «Гарри Поттеру»

Издательство МИФ приобрело права на публикацию сразу нескольких хитов фанфикшена по драмионе — одному из самых востребованных направлений внутри вселенной Гарри Поттера. Как стало известно «Известиям», тексты, ранее распространявшиеся в интернете и собравшие миллионы прочтений, впервые выйдут на русском языке в формате полноценных книг. Речь идет как о зарубежных, так и о российских авторах. Произведения пройдут редакционную адаптацию и будут опубликованы как самостоятельные романы без прямых отсылок к оригинальной саге.
Фанфики по Гарри Поттеру.
В ближайшие месяцы российских читателей ждет сразу несколько заметных релизов, вдохновленных драмионой — романтической интерпретацией отношений героев поттерианы Драко Малфоя и Гермионы Грейнджер. Одной из ключевых премьер станет роман Once, Again, Always (Wait and Hope) американской писательницы Amanda Gayle. Этот текст считается одним из самых популярных в своем жанре: он собрал сотни тысяч поклонников и миллионы просмотров на зарубежных онлайн-платформах.
— Драмиона — одно из самых глубоких и интересных направлений в этом поле. Здесь сложившаяся, преданная и очень читающая аудитория, которая давно ждала, когда любимые истории появятся в формате полноценных книг. У нас выходит абсолютный топ в этом жанре, и впереди еще несколько сюрпризов — в том числе романы от русскоязычных авторов, — сказала «Известиям» руководитель отдела управления продуктом по стратегическому развитию в издательстве МИФ Ольга Киселева.
Англоязычная версия романа выйдет 6 октября, русская — ориентировочно в октябре-ноябре. Книга пройдет адаптацию: из текста уберут имена и реалии оригинальной вселенной.
Сюжет строится вокруг темы утраченной памяти и повторного выбора. Главная героиня Молли Грэм приходит в себя в больнице и узнает, что не помнит последние шесть лет жизни, включая собственный брак с бывшим школьным врагом. Постепенно она заново выстраивает отношения, основанные на недоверии, скрытых тайнах и попытке вернуть утраченную близость.
Эксперты отмечают, что подобные проекты отражают устойчивый тренд: тексты, получившие признание миллионов читателей в Сети, становятся основой для книжных релизов. Фанфикшн всё чаще рассматривается как полноценный источник современной массовой литературы.
Еще один пример — роман «Мортицианы. Похороны Самайна» российской писательницы Анви Рид, выход которого намечен на август 2026 года. Это уже оригинальное произведение, однако с узнаваемой эстетикой жанра: мрачное городское фэнтези, готическая атмосфера и напряженная романтическая линия.
Фото: Getty Images/Brian Rasic/Contributor.
История рассказывает о Гвинет Гриффин — ученице похоронного бюро, утратившей часть воспоминаний. На фоне мистических событий в канун Дня всех святых ей предстоит раскрыть тайны собственного прошлого и противостоять надвигающейся угрозе.
В начале 2027 года ожидается выход романа «Цвет надежды» Натальи Способиной, основанного на одноименном фанфике, собравшем более 1 млн просмотров на платформе Author.Today. Изначально задуманная как история отношений Гермионы Грейнджер и Драко Малфоя, она постепенно разрослась до масштабной семейной саги с участием других персонажей поттерианы — Люциуса Малфоя, Нарциссы и Сириуса Блэка.
От фанатского текста к большому рынку.
Феномен драмионы сформировался внутри крупнейшего фанатского сообщества по «Гарри Поттеру». Контраст между героями — отличницей из маггловской семьи и наследником чистокровной аристократии — стал основой для тысяч альтернативных историй. Со временем это противостояние превратилось в один из самых устойчивых сюжетных тропов современной поп-культуры.
— Фанфикшн давно перестал быть гиковским явлением, его аудитория своей любовью вынесла многие произведения в топ. Но нас интересуют не просто фанфики как таковые, а те случаи, когда автор перерастает формат и создает полноценное оригинальное произведение. Именно такие книги мы и издаем — с сильным сюжетом, живыми героями и качественным текстом, которые могут стоять на полке как самостоятельная литература, — подчеркнула Ольга Киселева.
Первые фанатские тексты по драмионе появились еще в 1999 году, вскоре после выхода ранних книг серии. Популярность направления быстро росла: читатели не только потребляли контент, но и сами создавали новые истории. Сегодня драмиона вышла далеко за пределы фандома. Тексты перерабатываются в оригинальные произведения, права на которые приобретают крупнейшие издательства и кинокомпании.
Так, в 2025 году Legendary Entertainment приобрела права на экранизацию романа «Алхимизированные» — переработанной версии фанфика Manacled писательницы SenLinYu. Сумма сделки, по данным отрасли, превысила $3 млн и стала одной из крупнейших для фэнтези-произведений.