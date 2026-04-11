Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Reuters: конфликт на Ближнем Востоке разоряет украинских фермеров

Конфликт США и Израиля с Ираном наносит серьезный ущерб украинским фермерам.

Источник: Аргументы и факты

Эскалация конфликта между США, Израилем и Ираном оказывает серьёзное давление на аграрный сектор Украины. Одним из ключевых последствий стали перебои с поставками топлива, что привело к резкому росту его стоимости и увеличению издержек для фермеров, пишет Reuters.

На фоне подорожания топлива сельхозпроизводители сталкиваются с дополнительной финансовой нагрузкой, при этом возможности компенсировать рост расходов остаются ограниченными. Особенно остро ситуация воспринимается в период подготовки к сбору урожая, когда наличие топлива становится критически важным для проведения полевых работ.

Обострение ситуации также связано с фактическим нарушением судоходства через Ормузский пролив — один из главных маршрутов поставок нефти и сжиженного газа. Это усилило давление на мировой рынок энергоресурсов и спровоцировало рост цен на топливо во многих странах.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что.

украинская сторона может остаться без поставок ракет из-за конфликта Соединённых Штатов с Ираном.

