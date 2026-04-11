Великая суббота 2026: топ-5 важных дел, без которых ваша Пасха пройдёт зря

Выдохните, ничего не успевать — это нормально. Пасха — это не экзамен, а светлый праздник. Вам не нужно быть идеальными, всё, что от вас необходимо, — искренность. Если не успеваете подготовиться, попробуйте делегировать задачи: например, не готовьте кулич, а купите его. Не успели покрасить яйца? Нестрашно. Кто вам запрещает освятить белые? Пасхальная атрибутика, конечно, важна, но самое главное то, как вы себя чувствуете и в каком настроении встречаете светлый праздник Пасхи 2026. Life.ru желает вам тихой Великой субботы и по-настоящему радостного Христова Воскресения!