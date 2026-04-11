Календарь на 11 апреля: праздники, фаза луны, знак зодиака, именины и дни рождения знаменитостей

Иоанн родился в Палестине в богатой христианской семье, но с юности стремился к уединению. Взяв благословение у своего духовного наставника, он удалился в глухую пустыню, где провел десятки лет в строжайшем посте, молитве и полном безмолвии. Отшельник спал не более двух часов в сутки, питался лишь дикими травами и просфорой, полученной в храме раз в неделю. За свою аскетическую жизнь преподобный стяжал дар прозорливости и исцеления душевных недугов. К нему тайно приходили иноки и миряне за советом, но он избегал человеческой славы. Скончался в глубокой старости.