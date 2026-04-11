«Я в деле!»: сын Байдена заявил, что хочет провести бой в клетке с детьми Трампа

Сын экс-президента Соединенных Штатов Джо Байдена вдохновился предложением медийного блогера Эндрю Каллахана. Он выступил с инициативой провести бой в клетке между Хантером Байденом и детьми американского лидера Дональда Трампа. Сын Джо Байдена согласился. Такой пост опубликовал Channel Five в соцсети Х.
Хантер Байден сообщил, что «на 100%» готов принять участие в таком бою. Он отметил, что блогер пригласил его присоединиться к карнавальному туру Channel Five в апреле. Там может состояться предложенное Эндрю Каллаханом мероприятие.
«Он пытается организовать бой в клетке — я против Эрика и Дональда-младшего. Я сказал ему: я на 100% процентов в деле», — сказал сын Байдена.
По данным Daily Mail, Хантер Байден намерен сбежать из США. Он должен около 17 миллионов долларов. Ранее его видели в Южной Африке.