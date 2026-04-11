Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Калининграде слесарь самовольно пустил коллегу в подъемник — тот погиб, зажатый между платформой и дверью

Прокуратура Московского района Калининграда направила в суд уголовное дело о.

Источник: KaliningradToday

гибели 27-летнего рабочего на стройке на острове Октябрьский. Трагедия произошла 13 марта 2025 года в дневное время.

По версии следствия, слесарь сборки металлоконструкций при ведении строительных работ использовал самоходный ножничный подъемник, не уведомив производителя работ. Он самовольно допустил в корзину подъемника другого рабочего, не проконтролировав его безопасность. В результате потерпевший оказался зажат между металлическим ограждением платформы и дверным проемом. 27-летний рабочий скончался на месте.

Уголовное дело направлено в суд. Обвиняемый нарушил правила безопасности, что привело к гибели человека.