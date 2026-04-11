В Калининграде слесарь самовольно пустил коллегу в подъемник — тот погиб, зажатый между платформой и дверью

По версии следствия, слесарь сборки металлоконструкций при ведении строительных работ использовал самоходный ножничный подъемник, не уведомив производителя работ. Он самовольно допустил в корзину подъемника другого рабочего, не проконтролировав его безопасность. В результате потерпевший оказался зажат между металлическим ограждением платформы и дверным проемом. 27-летний рабочий скончался на месте.