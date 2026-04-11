В Венесуэле отметили 65-летие полета Юрия Гагарина в космос

«Сегодня накануне Дня космонавтики, когда в Москве проходит неделя космоса и первый Российский космический форум, которому президент России Владимир Путин направил приветствие, здесь в планетарии Каракаса, где находится экспозиция, посвященная первому космонавту человечества, покорителю космоса Юрию Алексеевичу Гагарину и установлен его бюст, мы по традиции проводим в этом году празднование 65-й годовщины первого полета человека в космос», — сказал посол РФ корреспонденту ТАСС. В юбилейных мероприятиях по традиции принимают участие представители общественности, руководство планетария, который подчинен военно-морскому флоту, гидрографической и навигационной службы министерства обороны, «но главное в том, что каждый раз мы приглашаем группы студентов, школьников и детей, дарим им символические подарки, посвященные космосу и подвигу Юрия Гагарина», отметил Мелик-Багдасаров.