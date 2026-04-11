В Венесуэле отметили 65-летие полета Юрия Гагарина в космос

КАРАКАС, 11 апреля. /Корр. ТАСС Михаил Макеев/. В столице Венесуэлы Каракасе прошло празднование 65-летия первого полета человека в космос. В торжественной обстановке в планетарии имени Гумбольдта возложены цветы к бюсту Юрия Гагарина, открыта фотовыставка, прошел показ фильма «Космическая история России».
В праздничных мероприятиях приняли участие посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров, начальник гидрографической и навигационной службы ВМС Венесуэлы контр-адмирал Карлос Такоа Гарридо, представители вооруженных сил, неправительственных организаций, венесуэльские студенты и школьники.
«Сегодня накануне Дня космонавтики, когда в Москве проходит неделя космоса и первый Российский космический форум, которому президент России Владимир Путин направил приветствие, здесь в планетарии Каракаса, где находится экспозиция, посвященная первому космонавту человечества, покорителю космоса Юрию Алексеевичу Гагарину и установлен его бюст, мы по традиции проводим в этом году празднование 65-й годовщины первого полета человека в космос», — сказал посол РФ корреспонденту ТАСС. В юбилейных мероприятиях по традиции принимают участие представители общественности, руководство планетария, который подчинен военно-морскому флоту, гидрографической и навигационной службы министерства обороны, «но главное в том, что каждый раз мы приглашаем группы студентов, школьников и детей, дарим им символические подарки, посвященные космосу и подвигу Юрия Гагарина», отметил Мелик-Багдасаров.
Российский дипломат указал на необходимость сохранять космос как зону мира. «Вместе с нашими венесуэльскими друзьями мы рассчитываем, что человечеству удастся предотвратить гонку вооружений в космосе», — отметил посол. Он напомнил, что Венесуэла поддерживает российскую резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН о не размещении первыми оружия в космосе.
Посольство и российские представительства продолжают активную деятельность по продвижению достижений России в освоении космоса, что вызывает большой интерес у венесуэльских партнеров, отметил Мелик-Багдасаров. «Возложив цветы к бюсту Гагарина, мы отдаем дань памяти подвигу советского гражданина — первого космонавта человечества», — подчеркнул посол.
Оценка полета в космос Юрия Гагарина.
«Мы рады вместе с россиянами и посольством России отмечать День космонавтики, знаменательный день в истории человечества — первый полет в космос Гагарина», — сказал контр-адмирал Такоа Гарридо в беседе с корреспондентом ТАСС. Он подчеркнул, что российскому посольству «всегда будут открыты двери, чтобы отметить столь важный день для человечества и укреплять братство между нашими странами». Контр-адмирал подчеркнул, что «Гагарин открыл из космоса всему миру нашу землю».
В ходе мероприятия для венесуэльских школьников была организована экскурсия по выставке «Первые в космосе», которая освещает основные этапы освоения космического пространства, биографии ученых и конструкторов, внесших огромный вклад в развитие отечественной космонавтики, а также знакомит с достижениями нашей страны в освоении космического пространства, сообщил представитель Россотрудничества в Венесуэле Андрей Пахомов.