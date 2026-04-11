Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Иллюзия маминой любви»: психолог объяснила интерес к общению с ИИ

При общении с ИИ теряются навыки взаимодействия с реальными людьми, считает эксперт.

Источник: Комсомольская правда

Все чаще люди предпочитают обращаться к искусственному интеллекту не только для поиска информации, но и для занимательной беседы. О том, почему разговор с ИИ кажется таким приятным и увлекательным, рассказала в беседе с изданием RuNews24.ru психолог Ольга Федотова.

— Можно сказать, что нейросеть имитирует маму, которая любит нас безусловной любовью. Она принимает нас такими, какие мы есть, она всегда готова понять нас и взять за нас ответственность. Но это всё иллюзия — вы общаетесь с ИИ, теряете навыки реального общения, оставаясь наедине со своим одиночеством, — считает специалист.

Эксперт подчеркнула, что ИИ важный инструмент — ему можно делегировать выполнение рутинных задач, при этом не отказываясь от взаимодействия с реальными людьми.

Ранее KP.RU сообщил, что, при сравнении инвестиционной привлекательности ИИ-компаний и традиционного бизнеса, внедряющего цифровые решения, в выигрыше окажутся те, кто использует искусственный интеллект для реального повышения эффективности, а не для следования моде.