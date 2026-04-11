«Иллюзия маминой любви»: психолог объяснила интерес к общению с ИИ

Все чаще люди предпочитают обращаться к искусственному интеллекту не только для поиска информации, но и для занимательной беседы. О том, почему разговор с ИИ кажется таким приятным и увлекательным, рассказала в беседе с изданием RuNews24.ru психолог Ольга Федотова.
— Можно сказать, что нейросеть имитирует маму, которая любит нас безусловной любовью. Она принимает нас такими, какие мы есть, она всегда готова понять нас и взять за нас ответственность. Но это всё иллюзия — вы общаетесь с ИИ, теряете навыки реального общения, оставаясь наедине со своим одиночеством, — считает специалист.
Эксперт подчеркнула, что ИИ важный инструмент — ему можно делегировать выполнение рутинных задач, при этом не отказываясь от взаимодействия с реальными людьми.
