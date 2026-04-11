В Одессе принесли цветы к памятнику Неизвестному матросу

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Жители Одессы на юге Украины принесли цветы к памятнику Неизвестному матросу по случаю 82-й годовщины освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.
На видео, опубликованном в телеграм-канале издания «Страна», видно большое количество цветов у памятника на Аллее Славы. Автор видео также отмечает, что жители города несут цветы в течение всего дня.
Советские войска освободили Одессу 10 апреля 1944 года.
С 2015 года по решению Верховной рады Украина отказалась от использования термина «Великая Отечественная война», посчитав его «советским пережитком» и используя только понятие «Вторая мировая война». В 2024 году Украина впервые официально не праздновала День Победы. В июне 2023 года был подписан закон, по которому празднование переносится на 8 мая, а 9 мая стало Днем Европы и потеряло статус выходного дня.