В Одессе принесли цветы к памятнику Неизвестному матросу

С 2015 года по решению Верховной рады Украина отказалась от использования термина «Великая Отечественная война», посчитав его «советским пережитком» и используя только понятие «Вторая мировая война». В 2024 году Украина впервые официально не праздновала День Победы. В июне 2023 года был подписан закон, по которому празднование переносится на 8 мая, а 9 мая стало Днем Европы и потеряло статус выходного дня.