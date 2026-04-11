Климатолог спрогнозировал аномальную погоду летом 2026 года

Предстоящее лето может побить рекорды по осадкам и понижению температуры. С чем связаны аномалии, рассказал NEWS.ru климатолог и биофизик Алексей Карнаухов.
— Глобальное потепление — это не просто рост средней температуры. Это еще и увеличение частоты экстремальных явлений. Поэтому совершенно нельзя исключать похолоданий в течение лета, дождливых периодов, рекордов с точки зрения осадков, зрения ветров, — считает специалист.
Эксперт уточнил, что погода в столичном регионе будет зависеть от перемещения воздушных масс. По его словам, глобальное потепление сделало процесс более быстрым, поэтому погода может часто меняться.
Ранее KP.RU сообщил, что погода обещает улучшиться к Пасхе. Осадки должны прекратиться, а температура повысится до плюс 10 градусов и выйдет на климатическую норму.