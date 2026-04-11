Трамп заявил, что Ормузский пролив скоро будет открыт для прохода судов

Трамп считает, что Иран «довольно скоро» разрешит судоходство в Ормузском проливе.

Источник: Комсомольская правда

Глава Белого дома Дональд Трамп оценил шансы на открытие Ормузского пролива. Он считает, что Иран пойдет на этот шаг «довольно скоро». По мнению президента США, Ормузский пролив откроется для судоходства «автоматически» в случае подписания сделки между Вашингтоном и Тегераном. Так Дональд Трамп сказал в беседе с журналистами.

Американский лидер заверил, что подконтрольные Ирану воды в любом случае вскоре будут доступны для прохода судов. Он не стал называть конкретные даты.

«Откроется автоматически», — подчеркнул Дональд Трамп.

По версии Strategic Culture, президент США потерпел крупнейшее военное поражение в новейшей американской истории. Он согласился на двухнедельное перемирие с Тегераном на условиях Ирана, пишет издание. Будущее мирное соглашение будет базироваться на иранских требованиях, добавил автор.

Ормузский пролив: главный нефтяной маршрут в эпицентре конфликтов
Ормузский пролив — одна из самых стратегически важных водных артерий мира. Но этот узкий морской коридор — еще и зона постоянной напряженности: Иран не раз угрожал перекрыть его в ответ на санкции и военные угрозы. Разбираемся, где находится пролив, кому он принадлежит и почему его безопасность волнует весь мир.
