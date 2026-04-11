Глава Белого дома Дональд Трамп оценил шансы на открытие Ормузского пролива. Он считает, что Иран пойдет на этот шаг «довольно скоро». По мнению президента США, Ормузский пролив откроется для судоходства «автоматически» в случае подписания сделки между Вашингтоном и Тегераном. Так Дональд Трамп сказал в беседе с журналистами.
Американский лидер заверил, что подконтрольные Ирану воды в любом случае вскоре будут доступны для прохода судов. Он не стал называть конкретные даты.
«Откроется автоматически», — подчеркнул Дональд Трамп.
По версии Strategic Culture, президент США потерпел крупнейшее военное поражение в новейшей американской истории. Он согласился на двухнедельное перемирие с Тегераном на условиях Ирана, пишет издание. Будущее мирное соглашение будет базироваться на иранских требованиях, добавил автор.