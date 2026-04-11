Шейнбаум: ФИФА не будет переносить матчи сборной Ирана на ЧМ из США в Мексику

«ФИФА в конечном итоге решила, что матчи не могут быть перенесены с их первоначальных мест проведения. Такой шаг потребовал бы от организации огромных логистических усилий», — сказала Шейнбаум.
11 марта министр спорта Ирана Ахмад Доньямали сообщил, что национальная команда не примет участия в чемпионате мира. Однако 16 марта генеральный секретарь Азиатской конфедерации футбола Виндзор Джон заявил об отсутствии уведомлений от иранской стороны относительно отказа от участия в предстоящем мировом первенстве. Позднее президент Федерации футбола Ирана Мехди Тадж сообщил, что сборная не будет бойкотировать чемпионат мира, а организация обсуждает с ФИФА перенос матчей команды в Мексику.
Сборная Ирана все три матча группового этапа должна провести в США. Ее соперниками по группе в результате жеребьевки стали команды Бельгии, Египта и Новой Зеландии. Турнир состоится с 11 июня по 19 июля, игры пройдут в США, Мексике и Канаде. В соревновании впервые примут участие 48 команд.
28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку ракетной и ядерной угрозами, якобы исходящими от Тегерана. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле. Ударам также подверглись объекты США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. В результате ударов по Ирану погибли верховный лидер аятолла Али Хаменеи и некоторые другие ключевые фигуры руководства исламской республики.