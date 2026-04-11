Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шейнбаум: ФИФА не будет переносить матчи сборной Ирана на ЧМ из США в Мексику

Ранее сообщалось, что Федерация футбола Ирана обсуждает с ФИФА возможность переноса матчей в Мексику.

МЕХИКО, 11 апреля. /ТАСС/. Международная федерация футбола (ФИФА) приняла решение не переносить матчи с участием сборной Ирана на групповом этапе чемпионата мира 2026 года из США в Мексику. Об этом заявила президент Мексики Клаудия Шейнбаум, комментарий которой приводит портал Goal.

«ФИФА в конечном итоге решила, что матчи не могут быть перенесены с их первоначальных мест проведения. Такой шаг потребовал бы от организации огромных логистических усилий», — сказала Шейнбаум.

11 марта министр спорта Ирана Ахмад Доньямали сообщил, что национальная команда не примет участия в чемпионате мира. Однако 16 марта генеральный секретарь Азиатской конфедерации футбола Виндзор Джон заявил об отсутствии уведомлений от иранской стороны относительно отказа от участия в предстоящем мировом первенстве. Позднее президент Федерации футбола Ирана Мехди Тадж сообщил, что сборная не будет бойкотировать чемпионат мира, а организация обсуждает с ФИФА перенос матчей команды в Мексику.

Сборная Ирана все три матча группового этапа должна провести в США. Ее соперниками по группе в результате жеребьевки стали команды Бельгии, Египта и Новой Зеландии. Турнир состоится с 11 июня по 19 июля, игры пройдут в США, Мексике и Канаде. В соревновании впервые примут участие 48 команд.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку ракетной и ядерной угрозами, якобы исходящими от Тегерана. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле. Ударам также подверглись объекты США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. В результате ударов по Ирану погибли верховный лидер аятолла Али Хаменеи и некоторые другие ключевые фигуры руководства исламской республики.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше