Москальковой направили список из 200 политзаключенных на Украине

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов направил уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой новый список из 200 политзаключенных на Украине, основанный на поступающих к нему обращениях и верификации данных украинского журналиста Дианы Панченко. Документ есть в распоряжении ТАСС.
«Уважаемая Татьяна Николаевна! Благодарю вас за работу по освобождению гражданских пленных и политических заключенных на Украине. Достигнутые в данном направлении результаты имеют исключительное значение для дела защиты прав пророссийски ориентированных людей, в том числе отстаивающих интересы России даже перед угрозой уголовного преследования на Украине», — говорится в тексте письма.
Всего в списке политзаключенных 200 фамилий. Самый молодой — 2005 года рождения, а самый возрастной — 1949 года рождения. Порядка 85% из обвиняемых составляют мужчины. Около 60% уже осуждены и отбывают наказание, в основном в Днепропетровской, Одесской и Киевской областях. Наиболее часто встречаемые статьи, по которым ведут следствие или уже осудили, — госизмена и распространение информации о дислокации ВСУ.
К письму депутата дополнительно приложен пакет материалов, верифицированных и сформированных командой Штаба писателя и военнослужащего Захара Прилепина.
Передача списков.
В начале февраля Кузнецов также передавал российскому омбудсмену список из 149 фамилий, среди которых были священники канонический Украинской православной церкви. Списки составляются на основе обращений родственников политзаключенных, данных Панченко и ее команды, а также судебной системы Украины.
Кузнецов в штабе Прилепина курирует работу по возвращению с Украины гражданских лиц, обвиняемых в содействии Вооруженным силам РФ либо просто поддерживающих Россию. Родные осужденных на Украине по политическим мотивам людей могут обращаться к депутату через бот обратной связи в Telegram.
Кузнецов ранее сообщал ТАСС, что в 2023 году его аппарат в том числе вел работу с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом. Они посещали пленных перекрестно: Кузнецов — украинских в России, Лубинец и его сотрудники — российских на Украине, в том числе политзаключенных.
Как сообщал ТАСС ранее Прилепин, до 13 тыс. политзаключенных и гражданских пленных остаются в заключении на Украине. С 2022 года там открыто более 180 тыс. уголовных дел, значительная часть которых касается политически мотивированных преследований, в том числе за пророссийскую позицию. Исследование проводила рабочая группа под руководством бывшего политзаключенного и журналиста Павла Волкова.