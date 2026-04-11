Москальковой направили список из 200 политзаключенных на Украине

Всего в списке политзаключенных 200 фамилий. Самый молодой — 2005 года рождения, а самый возрастной — 1949 года рождения. Порядка 85% из обвиняемых составляют мужчины. Около 60% уже осуждены и отбывают наказание, в основном в Днепропетровской, Одесской и Киевской областях. Наиболее часто встречаемые статьи, по которым ведут следствие или уже осудили, — госизмена и распространение информации о дислокации ВСУ.