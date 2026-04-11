Патриарх Порфирий в пасхальном послании призвал сербов не отказываться от Косова

«Мы не должны допускать, чтобы сербы Косово и Метохии представлялись в сознании нашего народа как препятствие или помеха для какой-то будущей, якобы лучшей жизни. Без них, без наших сербов из Косово и Метохии, без сербов Старой Сербии, нет лучшей жизни ни для кого из нас. Мы все — один народ», — говорится в обращении патриарха Сербского. «Сегодня с особой заботой и вниманием мы молимся за наших братьев и сестер в Косово и Метохии — вековой исторической колыбели и духовном центре сербского народа, непосредственно разделяя с ними все испытания и вызовы, с которыми они постоянно сталкиваются», — отметил патриарх Порфирий.