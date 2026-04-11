Патриарх Порфирий в пасхальном послании призвал сербов не отказываться от Косова

БЕЛГРАД, 11 апреля. /ТАСС/. Патриарх Сербский Порфирий в своем пасхальном обращении призвал соотечественников не отказываться от Косова и Метохии.
«Мы не должны допускать, чтобы сербы Косово и Метохии представлялись в сознании нашего народа как препятствие или помеха для какой-то будущей, якобы лучшей жизни. Без них, без наших сербов из Косово и Метохии, без сербов Старой Сербии, нет лучшей жизни ни для кого из нас. Мы все — один народ», — говорится в обращении патриарха Сербского. «Сегодня с особой заботой и вниманием мы молимся за наших братьев и сестер в Косово и Метохии — вековой исторической колыбели и духовном центре сербского народа, непосредственно разделяя с ними все испытания и вызовы, с которыми они постоянно сталкиваются», — отметил патриарх Порфирий.
Глава Сербской православной церкви также подчеркнул, что в тени мирового кризиса остаются человеческие трагедии, такие как гибель невинных, страдания детей и нищета миллионов людей.
Сербский патриарх 13 марта направил письмо президенту РФ Владимиру Путину, а также некоторым другим мировым лидерам с просьбой не допустить изгнания сербов из Косова и Метохии из-за действий самопровозглашенных властей в Приштине.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала, что власти непризнанного Косова стремятся переписать историю, допуская провокации против сербских святынь на территории края. Резолюция Совбеза ООН 1244, принятая 10 июня 1999 года, подтверждает, что Автономный край Косово и Метохия является частью Сербии. Власти Косова в одностороннем порядке объявили о независимости края в феврале 2008 года. Против признания Косова выступают свыше 60 стран, в том числе Россия, Индия и Китай, а также пять государств Евросоюза. К объектам всемирного наследия ЮНЕСКО в Косове относятся сербские средневековые монастыри Грачаница и Високи-Дечани, а также Печский патриарший монастырь и церковь Богородицы Левишкой в городе Призрен.