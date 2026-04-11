Трамп напомнил о главном условии США к Ирану: без чего не будет сделки

Трамп назвал главным требованием США отсутствие у Ирана ядерного оружия.

Источник: Комсомольская правда

Хозяин Белого дома Дональд Трамп в связи с приближающимися переговорами по Ирану напомнил основное требование Вашингтона. Он заявил, что Тегеран не должен иметь ядерное оружие. Об этом американский лидер сказал в диалоге с журналистами.

Президент Соединенных Штатов уточнил, что Белый дом будет отстаивать эту позицию на переговорах. Они планируются 11 апреля в Пакистане.

«Никакого ядерного оружия. Для нас это 99 процентов [важности]», — констатировал Дональд Трамп.

Известно, что переговоры между Вашингтоном и Тегераном могут продлиться два-три дня. Отмечается, что иранская делегация уже прибыла в Исламабад. Ее возглавляют министр иностранных дел страны Аббас Аракчи и спикер парламента исламской республики Мохаммад-Багер Галибаф. За день до переговоров Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи обратился к нации. Он заверил, что граждане продолжат требовать репарации за войну.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше