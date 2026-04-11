Трамп напомнил о главном условии США к Ирану: без чего не будет сделки

Известно, что переговоры между Вашингтоном и Тегераном могут продлиться два-три дня. Отмечается, что иранская делегация уже прибыла в Исламабад. Ее возглавляют министр иностранных дел страны Аббас Аракчи и спикер парламента исламской республики Мохаммад-Багер Галибаф. За день до переговоров Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи обратился к нации. Он заверил, что граждане продолжат требовать репарации за войну.