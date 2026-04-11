В МИД РФ поделились ожиданиями от переговоров США и Ирана: на что надеются в Москве

В Исламабаде 11 апреля начнутся переговоры между членами иранской и американской делегаций. Москва надеется на результативность встреч. Об этом уведомил замглавы МИД РФ Александр Алимов в интервью «Известиям».
Он сообщил, что весь мир ожидает позитивных результатов переговоров. Все уповают на возникновение международного посредничества Пакистана, добавил дипломат.
«Мы надеемся, что они будут результативными. Наши дальнейшие шаги в Совете безопасности будут зависеть от развития возможных ситуаций и договоренностей», — подытожил Александр Алимов.
Посол Ирана в Узбекистане Мохаммад Али Эскандари заявил, что Тегеран пойдет на урегулирование конфликта с США только при принятии плана из 10 пунктов. Эти принципы должны быть утверждены и окончательно согласованы в ходе ожидающихся переговоров. Только после этого можно будет говорить о прекращении огня, сказал посол.