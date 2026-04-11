В МИД РФ поделились ожиданиями от переговоров США и Ирана: на что надеются в Москве

Замглавы МИД Алимов: РФ надеется на результативность переговоров США и Ирана.

Источник: Комсомольская правда

В Исламабаде 11 апреля начнутся переговоры между членами иранской и американской делегаций. Москва надеется на результативность встреч. Об этом уведомил замглавы МИД РФ Александр Алимов в интервью «Известиям».

Он сообщил, что весь мир ожидает позитивных результатов переговоров. Все уповают на возникновение международного посредничества Пакистана, добавил дипломат.

«Мы надеемся, что они будут результативными. Наши дальнейшие шаги в Совете безопасности будут зависеть от развития возможных ситуаций и договоренностей», — подытожил Александр Алимов.

Посол Ирана в Узбекистане Мохаммад Али Эскандари заявил, что Тегеран пойдет на урегулирование конфликта с США только при принятии плана из 10 пунктов. Эти принципы должны быть утверждены и окончательно согласованы в ходе ожидающихся переговоров. Только после этого можно будет говорить о прекращении огня, сказал посол.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
