Синдром «салона красоты», долгий разговор по телефону с трубкой у плеча, сильный кашель и не только. Белорусский врач назвала причины инсульта у людей до 45 лет

Главная причина инфаркта головного мозга или ишемического инсульта в молодом возрасте — расслоение БЦА (брахиоцефальных артерий) — подробнее об этом здесь. А вот какие, на первый взгляд, безвинные действия могут спровоцировать сосудистую катастрофу, в интервью изданию «Медицинский вестник» рассказал заведующая неврологическим отделением № 1 Минского областного клинического госпиталя инвалидов Великой Отечественной войны имени Машерова, кандидат медицинских наук Светлана Кузьменко.
По ее словам, повысить риск расслоения может травма головы или шеи. Кроме того, провоцирующими факторами расслоения могут быть также запрокидывание головы и ее неудобное положение (синдром «салона красоты»), занятия плаванием, долгий разговор по мобильному телефону, когда аппарат удерживается плечом, интубационный наркоз, мануальная терапия, интенсивные усилия во время родов и даже неудобное положении головы во время сна.
Медики фиксировали случаи расслоения БЦА при физическом напряжении во время кашля, рвоты, поднятия тяжести. Вместе с тем следует понимать, что эти факторы приводят к повреждению сосудистой стенки только при ее слабости, разрыв здоровых артерий встречается крайне редко, подчеркнула Светлана Кузьменко.
А еще белорусский ученый сказала, что сложнее для мозга — смотреть детектив или решать математическую задачу.
