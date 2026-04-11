11 апреля в календаре: день освобождения узников фашистских концлагерей и Великая Суббота

Быстрые и высокие облака — к хорошей погоде. Утром тучи скопились, словно огромные горы — ждите к вечеру дождя. Солнце за тучу садится — к дождю. Галки летают стаями — к дождю. Сороки строят гнезда низко на деревьях — к частым летним грозам, и наоборот. Чибис летит низко — к продолжительной сухой погоде. Березового сока много — будет дождливое лето. Лебедей много — весна теплой будет. Лебедь располагает гнездо высоко — перед большими водами летом, и наоборот. Коль береза наперед опушается — жди сухого лета, коли ольха — мокрого. Если перистые облака, не изменяясь, стремительно бегут с запада, а горизонт хорошо просматривается — значит там, где сходятся полосы облаков, скоро наступит ненастье. Если облачка скоро двигаются в одну сторону — наступит жара. Ранний гром весной сулит холод.