11 апреля в календаре: день освобождения узников фашистских концлагерей и Великая Суббота

Великая суббота Страстной недели Всемирный день анимешника Праздник неумелых рук День цветения магнолии День памяти короля Гамбринуса — покровителя пива и пивоварения День социального равенства День трёх драконов Международный день освобождения узников фашистских концлагерей День Конституции Республики Крым Всемирный день осознанного дыхания День специалиста радиационной, химической и биологической защиты ВМФ РФ Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона День работника службы взыскания День признательности канистерапии Международный день «Луи Луи» День памяти преподобного Иоанна Пустынника День памяти священномученика Марка Арефусийского День памяти святителя Евстафия Вифинийского.
Именины.
Иван, Исаакий, Кирилл, Корнилий, Марк, Михаил, Филипп.
Праздник берёзы.
В этот день на Руси чествовали самое любимое в народе дерево — берёзу. Её называли деревом жизни, здоровья и света.
У русских людей с берёзой было связано множество поверий. Заболевшего ребенка, например, нужно было хлестнуть берёзовым прутиком — и хворь уйдет. Если воткнуть ветку берёзы в крышу, она будет оберегать дом от молнии. А представить русскую баню без берёзового веника и вовсе невозможно.
Почтительное отношение к берёзе с приходом христианства получило новое обоснование. По преданию, именно под этим деревом Богородица и младенец Иисус прятались от непогоды.
В этот день нужно было выходить в берёзовую рощу — слушать деревья. Это делалось для того, чтобы определить: не началось ли движение сока. Сок заготавливала каждая семья. Из него варили сбитни с добавлением мёда и приправ. Свежим берёзовым соком поили больных. Считалось, что этот напиток чистит кровь и выгоняет из желудка всякую немощь.
События.
1147 год — в Ипатьевской летописи впервые упоминается Москва.
1832 год — в России утверждены звания почётных граждан.
1857 год — утвержден государственный герб России — двуглавый орёл.
1909 год — в Израиле основан город Тель-Авив.
1919 год — Создана Международная организация труда.
1944 год — Керчь освобождена от фашистских войск.
1945 год — произошло вооруженное восстание узников концлагеря Бухенвальд.
1964 год — состоялась кинопремьера фильма «Я шагаю по Москве» (12+).
1970 год — запущен Аполлон-13.
1979 год — свержение угандийского диктатора Иди Амина.
1981 год — во время гастролей в германском городе Фюрте заявили о своём невозвращении в СССР дирижёр Максим Шостакович и пианист Дмитрий Шостакович — сын и внук композитора Дмитрия Дмитриевича Шостаковича.
2002 год — попытка государственного переворота в Венесуэле.
2007 год — взрывы в Алжире, 33 погибших, более 200 раненых.
2008 год — в США открылся Музей журналистики и новостей.
2011 год — произошёл взрыв на станции «Октябрьская» минского метрополитена.
2012 год — землетрясение в Индонезии магнитудой 8.6.
2017 год — прекращение расширенной технической поддержки операционной системы Windows Vista.
2018 год — катастрофа Ил-76 в Алжире, 257 погибших, одна из крупнейших в истории авиации.
2023 год — авиаудар по Пазичжи (Мьянма), более 160 погибших.
В этот день родились.
Мария Милославская (1625 — 1669 г.), русская царица, первая жена царя Алексея Михайловича.
Эмиль Кио (1894 — 1965 г.), советский артист цирка, иллюзионист, основатель династии иллюзионистов.
Николай Девятков (1907 — 2001 г.), советский и российский ученый в области электроники, академик.
Георгий Ярцев (1948 — 2022 г.), советский футболист, российский футбольный тренер, Заслуженный тренер России.
Валерий Гаркалин (1954 — 2021 г.), советский и российский актер театра и кино, педагог, Народный артист России.
Сергей Лукьяненко (1968 г.), российский писатель-фантаст.
Народные приметы.
Быстрые и высокие облака — к хорошей погоде. Утром тучи скопились, словно огромные горы — ждите к вечеру дождя. Солнце за тучу садится — к дождю. Галки летают стаями — к дождю. Сороки строят гнезда низко на деревьях — к частым летним грозам, и наоборот. Чибис летит низко — к продолжительной сухой погоде. Березового сока много — будет дождливое лето. Лебедей много — весна теплой будет. Лебедь располагает гнездо высоко — перед большими водами летом, и наоборот. Коль береза наперед опушается — жди сухого лета, коли ольха — мокрого. Если перистые облака, не изменяясь, стремительно бегут с запада, а горизонт хорошо просматривается — значит там, где сходятся полосы облаков, скоро наступит ненастье. Если облачка скоро двигаются в одну сторону — наступит жара. Ранний гром весной сулит холод.
