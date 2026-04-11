В Госдуме призвали ввести ответственность альпинистов за их спасение

Депутат Тарбаев: альпинисты без подготовки должны оплачивать затраты на спасение.

Источник: Комсомольская правда

Альпинисты, которые отправились в поход без соответствующей подготовки, должны компенсировать расходы на свое спасение из собственного кармана. Таким мнением поделился в беседе с изданием «Абзац» председатель комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев.

-Когда люди безрассудным образом ведут себя, подвергая опасности не только себя, но и окружающих, то, безусловно, должна быть какая-то расплата. Должна быть компенсация средств, которые были потрачены на спасение. Это вертолеты, зарплаты, непосредственные расходники, которые были истрачены при организации миссии, — считает депутат.

По его словам, прежде чем вводить подобную меру, необходимо изучить юридическую практику, а также собрать экспертное сообщество для обсуждения вопроса.

Ранее KP.RU рассказал, что члены петербургского турклуба Ефремова 28 марта отправились в поход по парку Налычево на Камчатке, в итоге двое погибли, пятеро — с серьезным обморожением. Маршрут был МЧС известен, но никто из туристов не уведомил сотрудников ведомства о расколе команды и уходе двоих человек.