Кононенко: китайская космонавтика впитала в себя лучшее из опыта России

Он также прокомментировал взаимодействие России и Китая в космической отрасли. «К сожалению, прямых контактов у ЦПК с Китайским космическим агентством нет. Идет взаимодействие на уровне госкорпорации “Роскосмос”. Но я знаю, что подписана дорожная карта по созданию лунной базы, где четко разделены функции, что будет делать Китай, а что — Россия. Взаимодействие идет по линии создания спутников. Думаю, что в конечном итоге если будет задача взаимодействовать с Китаем по линии пилотируемых программ, мы это будем делать», — отметил космонавт.