Кононенко: китайская космонавтика впитала в себя лучшее из опыта России

Начальник Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина отметил, что КНР также взяла лучшее из американской и европейской практики.

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Китайская космонавтика заимствовала лучшее от опыта России, США и Европы. Такое мнение ТАСС по итогам первого Российского космического форума высказал Герой России командир отряда космонавтов Роскосмоса начальник Центра подготовки космонавтов (ЦПК) им. Ю. А. Гагарина Олег Кононенко.

«Три китайских инструктора-кандидата проходили подготовку вместе со мной, я даже проходил выживание в Тикси вместе с ними. Из того, что я вижу по телевизору с китайской станции, я думаю, это некий симбиоз. Китай впитал в себя самое лучшее от российской пилотируемой космонавтики, а также европейской и американской», — сказал Кононенко.

Он также прокомментировал взаимодействие России и Китая в космической отрасли. «К сожалению, прямых контактов у ЦПК с Китайским космическим агентством нет. Идет взаимодействие на уровне госкорпорации “Роскосмос”. Но я знаю, что подписана дорожная карта по созданию лунной базы, где четко разделены функции, что будет делать Китай, а что — Россия. Взаимодействие идет по линии создания спутников. Думаю, что в конечном итоге если будет задача взаимодействовать с Китаем по линии пилотируемых программ, мы это будем делать», — отметил космонавт.

Российский космический форум проходил 9 апреля в Москве в рамках Недели космоса — 2026, приуроченного к 65-летию легендарного полета Юрия Гагарина.

Первая в истории России «Неделя космоса» проходит с 6 по 12 апреля. Указ о ежегодном проведении этого события был подписан президентом России 29 декабря 2025 года. Организатором выступает Роскосмос.

ТАСС — информационный партнер Недели космоса — 2026.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше