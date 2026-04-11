Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России разработали ГОСТ на приготовление икры и селедки

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Рекомендации по технологии приготовления селедки и рыбной икры разработаны в России, они содержатся в проекте первого ГОСТа традиционной русской кухни, который есть в распоряжении РИА Новости.

Так, селедку нужно изготавливать из полностью выпотрошенной рыбы, разделав ее на филе без костей и кожи, а затем нарезав на небольшие поперечные ломтики.

Уточняется и то, как подают селедку: кусочки рыбы поливают растительным маслом или горчичной заправкой.

Что касается икры, то в первую очередь дается ее определение. Частиковая икра — это свежая, соленая и пастеризованная икра из группы рыб «частиковые». К ним относятся: щука, сазан, судак, вобла, тарань, карась, чехонь, плотва, лещ, окунь, жерех, линь, кутум, язь, сиги, сом, сельди, треска, пикша, минтай и камбала.

Уточняется, что соленую и пастеризованную икру подают в качестве холодной закуски с зеленым или репчатым луком, а также используют как ингредиент других блюд.