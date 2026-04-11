Патриарх Кирилл поздравил православных с Пасхой

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил православных верующих с приближающимся праздником Пасхи, подчеркнув его особое духовное значение. Он отметил, что Воскресение Христово является символом надежды и обновления, наполняя людей радостью и укрепляя их веру.
По его словам, смысл праздника связан с жертвой Иисуса Христа, который, согласно христианскому учению, пришел в мир, чтобы разделить человеческие страдания и искупить грехи людей. Патриарх напомнил, что через эти события верующим открывается путь к духовному возрождению и прощению.
Он также призвал людей проявлять милосердие, стремиться к примирению и избавляться от обид. Особое внимание было уделено важности любви и сострадания, которые, по его мнению, помогают преодолевать жизненные трудности и объединяют людей, открывая путь к внутренней гармонии.
«Мы, ученики Христовы, убежденно свидетельствуем, что любовь сильнее даже смерти. Она преодолевает время и пространство, низлагает грех и могущество тьмы. В Царство любви зовет нас Всещедрый Господь — и туда не войти, не имея ее в своем сердце», — сказал патриарх.
