Патриарх Кирилл поздравил православных с Пасхой

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил православных верующих с приближающимся праздником Пасхи.

Источник: Аргументы и факты

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил православных верующих с приближающимся праздником Пасхи, подчеркнув его особое духовное значение. Он отметил, что Воскресение Христово является символом надежды и обновления, наполняя людей радостью и укрепляя их веру.

По его словам, смысл праздника связан с жертвой Иисуса Христа, который, согласно христианскому учению, пришел в мир, чтобы разделить человеческие страдания и искупить грехи людей. Патриарх напомнил, что через эти события верующим открывается путь к духовному возрождению и прощению.

Он также призвал людей проявлять милосердие, стремиться к примирению и избавляться от обид. Особое внимание было уделено важности любви и сострадания, которые, по его мнению, помогают преодолевать жизненные трудности и объединяют людей, открывая путь к внутренней гармонии.

«Мы, ученики Христовы, убежденно свидетельствуем, что любовь сильнее даже смерти. Она преодолевает время и пространство, низлагает грех и могущество тьмы. В Царство любви зовет нас Всещедрый Господь — и туда не войти, не имея ее в своем сердце», — сказал патриарх.

Ранее терапевт и гастроэнтеролог Айсель Мамедова назвала самые опасные способы окраски яиц на Пасху.

Узнать больше по теме
Патриарх Кирилл: биография и духовный путь главы РПЦ
За последние несколько лет фигура главы Русской православной церкви патриарха Кирилла стала чаще появляться в информационном поле, а его роль уже давно вышла за рамки традиционного представления о главе духовенства. Собрали главное из биографии священнослужителя.
Читать дальше