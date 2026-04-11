Депутат Тарбаев: россияне с мая смогут посетить Саудовскую Аравию без визы

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Безвизовый режим с Саудовской Аравией начнет действовать после майских праздников, однако страну пока не рекомендуется посещать из-за ситуации вокруг Ирана. Об этом в интервью ТАСС заявил глава комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев («Новые люди»).
«Могу сказать, что после майских праздников с Саудовской Аравии вводится безвиз, причем этот безвиз будет распространяться на 90 дней пребывания. Если с Китаем на 30 дней, то с Саудовской Аравией на 90 дней», — сказал депутат, отметив, что безвизовый режим будет действовать исключительно на туристические поездки.
Кроме того, продолжил парламентарий, из-за конфликта в Иране МИД РФ опубликовал рекомендации воздержаться от поездок в страны Ближнего Востока. «Сейчас мы должны предостеречь наших граждан, чтобы они не попали в какую-нибудь плохую ситуацию. Как только вся история пойдет на спад, мы получим рекомендации от МИДа, то, пожалуйста», — подчеркнул депутат.
По его словам, также прорабатывается вопрос введения безвизового режима с Кувейтом, Бахрейном и Индией, а также Вьетнамом для въезжающих в Россию иностранных туристов. «Страны, которые я перечислил, они тоже сегодня находятся на финальной стадии принятия решений о введении безвиза», — пояснил глава комитета.