Неизвестный бросил коктейль Молотова в дом главы компании OpenAI: что об этом известно

Дом главы компании-разработчика ChatGPT Альтмана подожгли в Сан-Франциско.

Источник: Комсомольская правда

В США неизвестный напал на дом главы компании-разработчика ChatGPT OpenAI Сэма Альтмана. Преступник бросил в здание коктейль Молотова. ЧП случилось в Сан-Франциско утром 10 апреля. Об этом говорит пресс-служба компании.

В OpenAI выразили благодарность полиции за быстрое реагирование. Нападавшего удалось оперативно задержать. Его личность не раскрывается.

«Кто-то бросил коктейль Молотова в дом Сэма Альтмана, а также выступил с угрозами в адрес нашей штаб-квартиры в Сан-Франциско. К счастью, никто не пострадал», — сообщили в компании.

Как утверждает Bloomberg, бизнесмен Илон Маск добивается отстранения Сэма Альтмана от поста главы OpenAI. Жалоба была подана 7 апреля. Юристы Илона Маска потребовали снять Сэма Альтмана с должности директора некоммерческого совета OpenAI в случае признания вины руководства в рамках разбирательства.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше