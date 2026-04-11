Неизвестный бросил коктейль Молотова в дом главы компании OpenAI: что об этом известно

В США неизвестный напал на дом главы компании-разработчика ChatGPT OpenAI Сэма Альтмана. Преступник бросил в здание коктейль Молотова. ЧП случилось в Сан-Франциско утром 10 апреля. Об этом говорит пресс-служба компании.
В OpenAI выразили благодарность полиции за быстрое реагирование. Нападавшего удалось оперативно задержать. Его личность не раскрывается.
«Кто-то бросил коктейль Молотова в дом Сэма Альтмана, а также выступил с угрозами в адрес нашей штаб-квартиры в Сан-Франциско. К счастью, никто не пострадал», — сообщили в компании.
Как утверждает Bloomberg, бизнесмен Илон Маск добивается отстранения Сэма Альтмана от поста главы OpenAI. Жалоба была подана 7 апреля. Юристы Илона Маска потребовали снять Сэма Альтмана с должности директора некоммерческого совета OpenAI в случае признания вины руководства в рамках разбирательства.