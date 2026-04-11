Врач рассказал, кому нельзя есть яйца даже на Пасху

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Людям с нарушением пищеварения, почечной недостаточностью, заболеваниями печени и желчного пузыря вареные яйца противопоказаны в принципе и их не стоит есть даже на Пасху, заявила РИА Новости гепатолог-гастролог, врач высшей категории Ольга Царан.
Всем остальным участникам застолий во время Пасхальных праздников можно съедать лишь 1−2 вареных яйца в день, поскольку переедание этого продукта может вызвать проблемы с желудочно-кишечным трактом даже у здоровых людей, отметила она.
«В норме рекомендуется употреблять не более 1−2 яиц в день, это правило действует и в праздничные дни. Яйца — это довольно жирный продукт, который создает нагрузку на пищеварительную систему, даже абсолютно здоровый человек при переедании может почувствовать тяжесть и дискомфорт», — заявила врач.
Царан отметила, что праздники принято отмечать щедрыми застольями, вареные яйца будут не единственной калорийной пищей на столе, поэтому можно разнообразить свой рацион и не сосредотачиваться только на яйцах.