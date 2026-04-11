В РФ выпустили рекомендации по приготовлению икры и селёдки: вот что устанавливает ГОСТ

В проекте ГОСТа традиционной русской кухни находятся рекомендации по приготовлению рыбной икры и селедки. Это первый такой госстандарт. ГОСТом устанавливается, что селедка должна быть изготовлена из тщательно выпотрошенной рыбы. Затем ее нужно нарезать на небольшие поперечные ломтики, цитирует РИА Новости.
В тексте дается определение частиковой икры. Как следует из проекта, это свежая, соленая и пастеризованная икра из группы рыб «частиковые». В их числе щука, судак, вобла, карась, плотва, лещ, окунь, линь, кутум, язь, сом, треска, минтай, камбала и т.д.
Рекомендуется подавать соленую и пастеризованную икру в качестве холодной закуски с зеленым или репчатым луком. Ее также можно использовать как ингредиент для других блюд.
